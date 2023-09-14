انت الان تتابع خبر أول تعليق من مسرور بارزاني بعد وصوله الى بغداد والان مع التفاصيل

وأضاف، أن "المحادثات ستعقد للتأكيد على ضمان حماية الحقوق الدستورية لمواطني إقليم كردستان"، مستدركا بالقول: "نأمل ان نجد حلولاً للمشاكل العالقة".

بغداد - ياسين صفوان - وقال بارزاني في تدوينة تابعتها الخليج 365: "أنا في بغداد اليوم لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الاتحادي ورئيسي الجمهورية ومجلس النواب وعدد من زعماء القوى السياسية".

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وفد كردي رفيع برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب، ورد لـ الخليج 365، أن "السوداني استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ونائب رئيس حكومة الإقليم، قباد طالباني، والوفد المرافق لهما".

ووصل وفد حكومي كردي رفيع برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك لأجراء محادثات مع الحكومة المركزية حول عدة ملفات "عالقة" بين الطرفين.

وذكر مصدر سياسي للسومرية نيوز، ان "الوفد الحكومة الكردي وصل إلى العاصمة بغداد، لحل المشاكل المتعلقة بإرسال استحقاقات إقليم كردستان من الموازنة العامة.

وأعاد التصعيد الأخير والتصريحات المتبادلة بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان بشأن الاتفاقات السياسية التي كانت أساساً لتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، المخاوف من دخول البلاد أزمة جديدة، وبينما اتهمت حكومة أربيل بغداد بـ"انتهاك الاتفاقات"، مطالبةً بإرسال مستحقاتها المالية، ردّت حكومة السوداني بتأكيد إيفائها بالالتزامات.