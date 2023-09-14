انت الان تتابع خبر ميسي يشتري منزلاً بقيمة 11 مليون دولار في ميامي (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويضم القصر الفاخر الذي يقع في مجمع "باي كولوني" السكني الفاخر، 9 غرف نوم وغرفة سبا ومكانين للقوارب وحوض سباحة يطل على البحر مباشرة، إضافة إلى 9 حمامات ومطبخا إيطالي الطراز وغرفة للياقة البدنية والسبا وجناحا لكبار الشخصيات، يقع القصر قبالة شاطئ البحر مباشرةً، وعلى بُعد 15 دقيقة بالسيارة من ملعب الفريق.

ويتطلع ميسى الذي انضم حديثًا إلى إنتر ميامي، إلى توسيع ممتلكاته العقارية منذ انضمامه إلى إنتر ميامي في الصيف، حيث يمتلك بالفعل شقة فاخرة بقيمة 9 ملايين دولار في ميامي، ولديه الآن شقتان أخريان في شاطئ صني آيلز.

جدير بالذكر أن بطل كأس العالم 2022 قد انضم إلى صفوف نادي إنتر ميامي هذا الصيف، بعقدٍ لمدة عامين ونصف بقيمة تتراوح بين 50-60 مليون دولار في الموسم، بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

سجل ميسي 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة في 11 مباراة لعبها بقميص ناديه الجديد بجميع المسابقات حتى الآن.