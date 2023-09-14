انت الان تتابع خبر النزاهة تُطلق حملة "من أين لك هذا".. تشمل هذه الفئة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حنون، في مؤتمر صحفي، حضره مراسل السومرية، إن "الهيئة شرعت لإطلاق حملة (من اين لك هذا) للكسب غير المشروع"، مبيناً أن "الحملة ستشمل مرشحي انتخابات مجالس المحافظات".

وأضاف: "يوم أمس عقد اجتماعاً مهما مع مفوضية الانتخابات لإلزام مرشحي الأحزاب تقديم الذمة المالية"، مبيناً ان "هذه الحملة تحتاج تعاون المواطنين، والتهاون سيزيد الفاسدين قوة".



وبشأن ملف استرجاع الأموال، أشار حنون الى "استرجاع مليار و113 مليون دينار و551700 ألف دولار، ومصوغات ذهبية تقدر من نصف كيلو الى كيلو وهي بدلات ايجار عقارات محجوزة".