بعد السوداني.. لقاء يجمع الوفد الكردي برئيس الجمهورية في قصر بغداد (صور)

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له في قصر بغداد".

وقبل ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس 14 أيلول/سبتمبر 2023، جدية الحكومة في إيجاد حلول جذرية للتعامل مع إقليم كردستان، وذلك خلال استقباله رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، والوفد المرافق لهما.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ونائب رئيس حكومة الإقليم قباد طالباني والوفد المرافق لهما".

وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة إيجاد حل للمشاكل القانونية والمالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفقاً للدستور والقانون.

وأكد السوداني، أن نهج الحكومة الحالية يعتمد مبدأ العمل نحو ترسيخ الاستقرار الدائم بعيداً عن الخلافات، مشدداً على جدية الحكومة في إيجاد حلول جذرية للتعامل مع إقليم كردستان، مشيرا إلى أن الحكومة عملت، ولاتزال، على ضمان عدم تأثر متطلبات العيش الكريم للمواطنين العراقيين، وبضمنهم مواطنو الإقليم، بأية إشكالات قانونية أو إدارية، وفقا للبيان.