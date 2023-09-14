انت الان تتابع خبر البرلمان يؤجل انعقاد جلسته الـ15 من الفصل التشريعي الثاني نصف ساعة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الاخير "أجل انعقاد جلسته الـ15 من الفصل التشريعي الثاني - السنة التشريعية الثانية - الدورة الانتخابية الخامسة، نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني".
ويتضمن جدول الأعمال الجلسة، ست فقرات منها التصويت على استحداث محافظة حلبجة.
ويتضمن جدول الأعمال الجلسة، ست فقرات منها التصويت على استحداث محافظة حلبجة.
ادناه الجدول: