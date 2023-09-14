انت الان تتابع خبر البرلمان يؤجل انعقاد جلسته الـ15 من الفصل التشريعي الثاني نصف ساعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الاخير "أجل انعقاد جلسته الـ15 من الفصل التشريعي الثاني - السنة التشريعية الثانية - الدورة الانتخابية الخامسة، نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني".ويتضمن جدول الأعمال الجلسة، ست فقرات منها التصويت على استحداث محافظة حلبجة.

ادناه الجدول: