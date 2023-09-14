انت الان تتابع خبر الصحة تعلن اتلاف كميات "ضخمة" من المخدرات في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أنه "بمتابعة رئيس مجلس الوزراء وبإشراف وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات وبحضور القاضي صهيب دحام المعاضيدي نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ورئيس لجنة إتلاف المواد المخدرة وأحمد عبادي مدير قسم متابعة اعمال الهيئة الوطنية العليا لشؤون مكافحة المخدرات في وزارة الصحة وجميع اعضاء لجنة اتلاف المخدرات تم إتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية المضبوطة وفق القانون والمخزونة في دائرة الطب العدلي ببغداد اليوم الخميس 14 أيلول 2023".وبين عبادي، انه "تم اتلاف (614,782) قرص وأكثر من (50) كيلوغرام من المخدرات والمؤثرات العقلية والمحفوظة بغرفة حصينة في دائرة الطب العدلي ببغداد والتي تم ضبطها وفق محاضر قانونية من قبل القوات الأمنية والذي يعتبر من اولويات البرنامج الحكومي للقضاء على آفة المخدرات".

بينما، ذكر المعاضيدي أن "هذه المرة السادسة التي يتم فيها اتلاف المخدرات خلال الشهرين الماضيين من هذا العام في بغداد وان عملية الاتلاف تمر بثلاث مراحل الاولى وزن وعد واختبار المواد المخدرة ورزمها وتحضير مكان الإتلاف اما الثانية يتم تحميل ونقل تلك المواد والثالثة عملية حرق وإتلاف المخدرات واختبارها بعد عملية الإتلاف".

وأشار إلى أنه "بدأت عملية الفحص والعد والحرق من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية بعد الظهر في محرقة تصل درجة حرارتها الى (1300) درجة مئوية وبعدها يتم الاختبار مرة ثانية للتأكد من تلفها بصورة نهائية".