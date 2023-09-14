انت الان تتابع خبر الخزانة الامريكية تفرض عقوبات جديدة على روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة، أن "توسيع قائمة العقوبات يستهدف المؤسسات المالية في روسيا ومجمعها الصناعي العسكري والنخب المرتبطة به، واستهدفت العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، ما يقرب من 70 فردا و100 كيان قانوني".وتم إدراج شركات من روسيا وبلجيكا والإمارات العربية المتحدة وسلوفينيا وتركيا وجمهورية أفريقيا الوسطى في قائمة العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.

كما وقع 20 مواطنا روسيا ضمن العقوبات الأمريكية، ومن بينهم رجل الأعمال الروسي إسكندر محمودوف وأندريه بوكاريف، ومواطنان اثنان من إستونيا، وشخص واحد مقيم في تركيا، وشخص يحمل جنسية مزدوجة روسية وجورجية.

وفيما يلي أهم الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات الجديدة:

"شركة النحاس الروسية" ومؤسسها إيغور ألطوشكين.

شركات السيارات "أفتوفاز" و"موسكفيتش" "سولاريس".

الشركة المتحدة للمعادن.

المصرفان التجاريان الروسيان "أ ك بارس بنك" و"سينكو بنك".

الشركة الروسية الحكومية للطرق السريعة المعروفة باسم "روس أفتودور" والشركة الخاصة "أفتودور".

الشركات العاملة في القطب الشمالي والتي تقوم أيضا بتجارة الألماس، ومن بينها شركات "أركتيك أنيرجيس" و"أركتيك لوغيستيك" و"لؤلؤة القطب الشمالي".

شركة "غاز" للسيارات العملاقة، وشركة "أفتودور"، وشركة "غلوبال ترانس"، وشركة ترانس ماش القابضة".

شركة التعدين الروسية "فوركوتوغول".

بالإضافة إلى العديد من الشركات المماثلة.

