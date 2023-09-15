انت الان تتابع خبر الحكيم يوجه دعوة للعراقيين: ثمّنوا ديمقراطيتكم واعتزوا بها بالشكل الذي تستحقه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365: "نستثمر مناسبة اليوم الدولي للديمقراطية للحديث عن ريادة التجربة الديمقراطية في العراق وما حققته من تقدم لذاتها بعد عقود طويلة من الديكتاتورية والتفرد، مؤكدين أنها بحاجة إلى شعور الجميع بأهمية تعزيزها والحفاظ عليها والاتفاق على كونها مبدأً تنطلق منه كل الفعاليات السياسية وإليه تعود".



وأضاف الحكيم: "كما ندعو أبناء شعبنا إلى تثمين ديمقراطيتهم والاعتزاز بها بالشكل الذي تستحقه، من خلال المشاركة بالاستحقاقات السياسية، ومنها الانتخابات، مجددين تأكيدنا أهمية المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، مذكرين بأن الانتخابات هي شأنُ المواطنين أكثر من كونها شأن السياسيين".