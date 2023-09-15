انت الان تتابع خبر أحدث ظهور للمرجع السيستاني.. استقبل الطالب "سيف الدين سعد" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السيد السيستاني ورد لـ الخليج 365 أن "السيد السيستاني استقبل الطالب العراقي (سيف الدين سعد) بمعية والده وبعض اخوته بمناسبة إحرازه معدّلاً عالياً في امتحانات الصف السادس الإعدادي في الفرع العلمي، بالرغم من إصابته بمرض الشلل الرباعي منذ صغره".وأشاد السيد السيستاني "بهمّة الطالب العالية ومثابرته المميزة وعدم جعله العوق الجسدي مانعاً عن إحراز درجة متقدمة في دراسته الاكاديمية".

وقال إن "نجاحك الباهر درس مهم للجميع بأنه ليس هناك ما يمنع الانسان من النجاح في الحياة مع التحلّي بإرادة صلبة وعزم لا يلين"، داعياً له "بمزيد من التقدم في مسيرته العلمية".

وأشاد "بأهله الذين اعتنوا به وقاموا برعايته فكان لهم دور مهم في تفوقه ونجاحه".