انت الان تتابع خبر السامرائي يؤكد سعي "العزم" لتحسين الخدمات باطراف بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واعرب السامرائي، عن "ألمه الشديد ازاء ما تعانيه مناطق اطراف بغداد من بنى تحتية متهالكة"، مؤكداً "سعي التحالف الى تحسين واقع الخدمات خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع الحكومة ومؤسساتها الخدمية ومجلس النواب".



ودعا السامرائي خلال مؤتمر دعم مرشح تحالف العزم مصطفى النداوي في منطقة الفحامة في بغداد، اهالي المنطقة الى "اختيار الشخص المناسب من اجل تغيير واقعهم نحو الافضل"، مشيراً الى أنه "سيتم نقل الصورة بشكل واضح الى الحكومة".