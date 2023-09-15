انت الان تتابع خبر تركيا تعلن عن تسجيل 9 إصابات بمتحور "إيريس" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولفت أنه من الوارد ظهور هذا لمتحور في تركيا أيضا في ظل انتشاره في دول أخرى.

ونتيجة ظهور فيروس متحور كورونا الجديد الذى يسمى إيريس (إسم الهة في أساطير اليونان) خلال الأيام القليلة الماضية، وفى الوقت ذاته نصح الأطباء بضرورة اتباع الإجراءات الوقاية التي ذكرتها منظمة الصحة العالمية والتي من بينها ارتداء الكمامات وتطهير الأسطح باستمرار.



ما هى سلالة “إيريس”؟

المتحور الجديد لفيروس كورونا ” إيريس” ،هو متحور يتبع سلالة اوميكرون والمعروف بما يسمى ” EG.5 ” ،كما صنفته منظمة الصحة العالمية انه فيروس مثير للاهتمام وذلك نتيجة سرعة انتشاره بين الأشخاص ولكنه ليس أكثر خطورة من المتحورات الأخرى ولا يسبب عبئا مرضيا على المصابين .

أعراض “إيزيس “

أعراض فيروس متحور كورونا الجديد “إيزيس” ، بسيطة تتشابه مع فيروس “ميكرون”، و تشمل التهاب الحلق وصعوبة فى البلع ، ورشح ،وانسداد فى الأنف ، وعطس ،وسعال ببلغم أو بدون بلغم ،فقدان حاسة الشم ،وفقدان التذوق ، والصداع ، ارتفاع دراجات الحرارة ، والم بالعضلات ، ولكن لم يكن ضيق التنفس من الأعراض الرئيسية لـ”إيريس”..

وتنتهى تلك الاعراض فى خلال يومين أو ثلاثة أيام، بعد استخدام الأدوية التى تساعد فى القضاء على فيروس إيريس مثل ادوية خافض الحرارة والسعال والرشح . معظم الحالات يتم شفاؤها دون دخول المستشفيات.

اكثر الفئات المعرضة للاصابة بالمتحور ايريس هم كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة ومرضى نقص المناعة ومرضى الاورام ،بينما الاطفال هم أقل عرضة بخطر الاصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا ،واذا تمت اصابة الاطفال تكون أقل شدة ولا يحتاجون الحجز بالمستشفى ،وتكون نفس اعراض اصابة البالغين بجانب وجود قىء أو اسهال ،وسرعان ما يحدث تحسن للحالة .

طرق الوقاية من الإصابة بالفيروس:

ـ عزل المصاب بالفيروس منعا لانتشاره.

ـ الحصول على لقاحات كورونا التى تحمى الفرد من خطر الاصابة باى متحور جديد .

ـ ضرورة ارتداء الكمامات خاصة فى الاماكن المزدحمة والمنشآت الطبية .

ـ تطهير الأسطح باستمرار .

ـ تهوية المنازل وتعرضها لأشعة الشمس قدر المستطاع لقتل اى بكتيريا او فيروس .

ـ الحصول على قسط كافى من النوم والراحة بجانب التغذية الصحية السليمة .

