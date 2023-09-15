انت الان تتابع خبر ناد عربي يخطف هداف برشلونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، على حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر "فابريسيو دياز على أعتاب الانتقال للغرافة القطري".

ويملك دياز، البالغ من العمر 20 عاما، عقدا مع ليفربول مونتيفيديو حتى 2026، وعلى الرغم من صغر سنه، إلا أنه يرتدي شارة قيادة الفريق.



وبفضل المستويات التي يقدمها في أوروجواي، تم استدعاء فابريسيو دياز لقائمة المنتخب الأول، حيث التقى برونالد أراوخو نجم البارسا، وتحدثا سويا عن الأجواء في البلوجرانا.

وأكدت بعض التقارير الإسبانية أن برشلونة أنجز الصفقة مقابل 8 ملايين يورو، لكن يبدو أن النادي القطري حسم الأمور لصالحه في الساعات الماضية.