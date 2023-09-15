انت الان تتابع خبر خلال آب.. 42 أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ الخليج 365، أن "الجهات القضائيَّـة أصدرت (42) أمر قبضٍ واستقدامٍ؛ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء، مُوضحةً أنَّ من بين تلك الأوامر التي صدرت بحقّ (38) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1-31/8/2023)، (5) أوامر قبضٍ، و(37) أمر استقدامٍ".



وأضافت الدائرة، أنَّ "الأوامر شملت (2) من أعضاء مجلس النوَّاب الحالي، ووزيراً سابقاً و(3) أسبقين، ووكيل وزير حالياً، و(2) سابقين، إضافة إلى مُحافظين سابقين، كما شملت الأوامر(8) مديرين عامين حاليَّـين، و(14) مديراً عاماً سابقاً، و (4) أسبقين، فضلاً عن عضو مجلس مُحافظة سابق".

