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التعليم توضح حقيقة عودة المتورطين بالغش والتزوير الى الدراسة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "تنفي ما تتداوله بعض المنصات بشأن شمول المرقنة قيودهم من المتورطين بحالات الغش والتزوير بالعودة الى مقاعد الدراسة".

واكدت الوزارة أن "جميع قراراتها من هذا النوع لا تشمل هذه الفئة المنصوص عليها بالعقوبات الانضباطية وتدعو المهتمين الى متابعة المواقع والصفحات الرسمية لاستقاء القرارات والمعلومات الدقيقة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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