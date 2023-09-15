انت الان تتابع خبر بريطانيا تتحرك لحظر هذا النوع من الحيوانات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف سوناك في بيان مصور نشر على موقع "إكس" قائلا: "إنها ليست سلالة محددة حاليا في القانون، لذا يجب أن تتم هذه الخطوة الأولى الضرورية بسرعة".

وتابع "سنقوم بعد ذلك بحظر السلالة بموجب قانون الكلاب الخطيرة، وسيتم وضع قوانين جديدة بحلول نهاية العام".



وتعرضت الحكومة البريطانية لضغوط، لاتخاذ إجراءات بعد أن أصيبت فتاة تبلغ من العمر 11 عاما بجروح خطيرة جراء هجوم كلب من سلالة "إكس إل بولي" عليها يوم السبت في برمنغهام بإنجلترا.