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الاتحاد الجزائري يتوج بكأس السوبر الافريقي على حساب الأهلي المصري

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بغداد - ياسين صفوان - ويدين فريق العاصمة الجزائري بالفضل في انتصاره لقائده زين الدين بلعيد، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي" له من ضربة جزاء، عند الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب مدينة الملك فهد (الحوية) بمدينة الطائف.

وتوج نادي اتحاد العاصمة الجزائري بذلك، لأول مرة في تاريخه بلقب بطل كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم.

بينما أخفق نادي الأهلي في الفوز باللقب للمرة التاسعة في تاريخه، وتعزيز رقمه القياسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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