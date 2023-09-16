انت الان تتابع خبر مفوضية الانتخابات تجري قرعة الأرقام للتحالفات والأحزاب والمرشحين.. ماذا بعدها؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي في حديث خصت به الخليج 365، إن "مفوضية الانتخابات أجرت قرعة أرقام المرشحين والكتل المشاركين في الانتخابات المحلية المقبلة ومن رقم 101 الى رقم 230 مع حذف تسلسل 156 لحساسيته عند العراقيين".وبينت، أنه "بعد هذه الخطوة ستجرى اعمال التحقق من آهلية المرشحين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وهم أكثر من 6 الاف مرشح".

ولفتت إلى أن "عملية تحديث البيانات البايومترية انتهت ونحن الان بصدد تدقيق هذه البيانات ثم يتم طباعة البطاقات وتوزيعها على الناخبين".

وأوضحت الغلاي، أن "آلية إجراء الانتخابات المحلية ستكون وفق الاجراءات الفنية السابقة وبنفس الاجهزة مع اعتماد العد اليدوي الى جانب الالكتروني بالإضافة الى العمل على توزيع كاميرات خاصة داخل مراكز الاقتراع لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتلافي حصول اية خروقات".

