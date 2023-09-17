انت الان تتابع خبر صورة متداولة تظهر تعرض أحد المصورين للإصابة بسبب تسديدة رونالدو.. تعرف على حقيقتها؟ والان مع التفاصيل





يأتي تداول هذه الصورة بعد أن أصاب النجم البرتغالي ( بغداد - ياسين صفوان - لكن مجموعة "التقنية من أجل السلام"، المختصة بكشف الاخبار المزيفة أكدت أن "الادعاء المرفق غير صحيح، إذ أن الصورة المتداولة قديمة سبق أن تم نشرها عبر حساب على تويتر بتأريخ 14 شباط 2023، وهي إصابة غير حقيقة إنما مكياج سينمائي لشاب خليجي يدعى (زياد الشمري)، كما أعاد (الشمري) مشاركة الصورة عبر منصة X بتأريخ 16 أيلول 2023، بعدل أن تم تداولها بشكل مضلل وعلق عليها "توني مخلص بث 24 ساعه ما امداني انفلق".يأتي تداول هذه الصورة بعد أن أصاب النجم البرتغالي ( كريستيانو رونالدو ) أحد المصورين خلال مباراة النصر والرائد ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي بتأريخ 16 أيلول 2023، حيث انتشر مقطع فيديو لحظة محاولة رونالدو التسديد بالمرمى إلا أن الكرة تنقذف بقوة وترتطم بوجه أحد المصورين المتواجدين خلف الشباك. وسجل رونالدو الهدف الثالث في المباراة والتي انتهت بفوز فريقه النصر بثلاث أهداف مقابل هدف واحد.