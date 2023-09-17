انت الان تتابع خبر اعتقال انتحاري في تبريز بإيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال علي محمدي في تصريح للصحفيين، اليوم الأحد، إن شخصا كان ينوي القيام بعملية تفجيرية في إحدى الساحات العامة في مدينة تبريز قد اعتقل عند الساعة السابعة من مساء أمس السبت.

موضحا أن المهاجم كان ينوي استخدام عدد من أسطوانات الغاز في هذه العملية، لكن يقظة القوى الأمنية حالت دون ذلك. وأوضح قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة آذربايجان الشرقية، أنه سيقع الإعلان لاحقا عن تفاصيل هذه العملية.

