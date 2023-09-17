انت الان تتابع خبر إجراء جديد من التربية بشأن نقل الاسئلة الوزارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365: "منعًا من تسرب الاسئلة او التعرض لها وحفاظًا على سريتها المطلقة وبإشراف مباشر من قبل وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، أقدمت الوزارة على نقل الاسئلة إلكترونيا تزامنًا مع انطلاق امتحانات الدور الثاني للدراسة الاعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023 في عدد من المراكز الامتحانية التابعة لمديريات التربية في بغداد ".



وأكدت "نجاح التجربة التي تعد الاولى من نوعها في مجال تحديث العملية الامتحانية ومواكبتها للتطور التكنولوجي العالمي"، مشيرة الى ان "الوزارة ستعتمد هذه الطريقة الحديثة وبشكل اوسع في الأعوام الدراسية المقبلة"، مشيدة بجهود اللجنة الدائمة للامتحانات برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الفنية حسين صبري اللامي ومدير عام التقويم والامتحانات شاكر نعمه عبد عون واللجان التي تابعت المشروع التجريبي في المراكز المختارة".