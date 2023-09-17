انت الان تتابع خبر بـ20 دولاراً فقط.. اذربيجان تسهل منح الفيزا للعراقيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السفير الاذربيجاني في بيان ، انه" بعد صدور المرسوم الجمهورية لرئيس جمهورية أذربيجان بتعييني سفيرا مفوضأ فوق العادة، باشرنا بمنح الفيزا للمواطنين العراقيين الراغبين بزيارة جمورية اذربيجان ابتداءً من منتصف الاسبوع الماضي عبر الية وتسهيلات اختصرتها السفارة بشكل مبسط وشفاف وفق القوانين واللوائح، وبرسم تأشيرة بقيمة 20 دولارأ امريكيا فقط".



واضاف السفير، ان" الهيئة الحكومية المختصة في أذربيجان سمحت بتسيير للخطوط الجوية العراقية رحلات جوية مباشرة الى اذربيجان وبحسب المعطيات ومن المتوقع ان يم تسيير رحلات جوية مباشرة من مطار العاصمة بغداد ومطار كركوك خلال الايام المقبلة وفي المرحلة المقبلة سوف تخصص رحلات مباشرة من البصرة واربيل وبالاضافة الى ذلك نعمل حاليأ مع الجهات الرسمية للتنفيذ رحلات مباشرة للخطوط الجوية الاذربيجانية الى مدن العراق المختلفة".

