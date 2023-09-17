انت الان تتابع خبر علاوي وبارزاني يبحثان ملف العلاقة بين بغداد واربيل وتداعيات كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمكتب الإعلامي لعلاوي ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "التقى برافقة وفداً من قيادة الائتلاف زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي في البلاد والسبل الكفيلة بتحقيق الاستقرار والتأكيد على ضرورة الاستمرار بدعم حكومة محمد شياع السوداني وتنفيذ برنامجها الحكومي".وبحث اللقاء، بحسب البيان "ملف العلاقة بين بغداد واربيل وتداعيات الاحداث الاخيرة التي حصلت في كركوك".

ودعا علاوي الى "حوارٍ حقيقيٍ شفاف يضعُ حلاً للملفات العالقة وينهي جميع الخلافات والمشاكل التي تشوب العلاقة بين حكومة المركز وحكومة الاقليم والتأكيد على تشريع قانوني النفط والغاز وتوزيع الثروات المالية".

