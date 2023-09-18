انت الان تتابع خبر السوداني يصل نيويورك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "السوداني يصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثامنة والسبعين".

وفي وقت متأخر من مساء أمس الأحد، غادر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، العاصمة بغداد، متوجها الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثامنة والسبعين.

