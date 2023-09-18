انت الان تتابع خبر مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب اجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني".

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب جدول اعمال مجلس النواب للجلسة رقم (15) ضمن الدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الثانية من الفصل التشريعي الثاني ستتضمن التصويت ومناقشة والقراءة الأولى لعدة قوانين من ابرزها التصويت على استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق والتصويت على قانون التعديل الثاني للتأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة".



الجدول ادناه: