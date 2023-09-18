انت الان تتابع خبر موقف جديد من إيران بشأن الاتفاقية الأمنية مع العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الاثنين (18 أيلول 2023) بطهران، تحدث المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن تواجد أجزاب شرق كردستان على أراضي إقليم كردستان واصفاً إياه بأنه "ضد الأمن الحدودي بين البلدين".وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أشار خلال اجتماع له مع الجانب العراقي إلى أن "الجمهورية الإسلامية لا تقبل بوجود هذه القوات"، مضيفاً أن الحكومة العراقية أعلنت التزامها بالاتفاقية الأمنية بين البلدين وطهران تنتظر تنفيذ الاتفاقية.

في (19 آذار 2023)، وقع سكرتير المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني، حينها، علي شمخاني، ومستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي على الاتفاقية الأمنية بين البلدين والتي خصصت إحدى نقاطها لإبعاد قوات شرق كوردستان عن الحدود بين إقليم كردستان وشرق كردستان.

ويوم الأربعاء، 13 أيلول، وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في زيارة اجتمع خلالها مع نظيره الإيراني، وقال إن الجانبين وصلا إلى المرحلة الأخيروة من تنفيذ الاتفاقية "وقد تم نزع أسلحة مختلف الفصائل المتواجدة على الحدود العراقية الإيرانية، وتم إنشاء مخيمات ستحول إلى مخيمات لاجئين، وتدار في المستقبل من قبل الوكالة الدولية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أو من قبل المجتمع الدولي".

