انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تثير الجدل بسعر إطلالتها في حفل Dior (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واختارت ياسمين صبري خلال حفل الدار العالمية لإطلاق عطرها الجديد، الظهور باللون الأبيض بإطلالة كاملة من توقيع Dior، إذ ارتدت طاقماً مكوناً من جاكيت قصير وتنورة متوسطة قصيرة.

وبلغ سعر الجاكيت الفخم، الذي جاء بتصميم أنيق مع حركة ناعمة عند الكتفين وبأزرار كبيرة، نحو 6700 دولار أمريكي، فيما بلغ سعر التنورة، وهي متوسطة الطول من الشيفون تميزت بصيحة البليسية (كسرات) التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، نحو 5500 دولار.

ونسقت مع ملابسها البيضاء حزاماً ناعماً من دار ديور لف خصرها وبلغ سعره 990 دولاراً، فيما انتعلت حذاءً أنيقاً ذي كعب عال باللون البيج، وحملت في يدها حقيبة متوسطة الحجم من ديور أيضاً يتخطى سعرها الـ 4600 دولار.

وتزينت ياسمين بأقراط ذهبية مع قلادة أنيقة من العلامة العالمية، ونسقت مع ملابسها ساعة يد فخمة من ماركة باتيك فيليب "نوتيلس" مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراط، مع طوق مثبت مرصع بـ 65 قطعة ماس، ويبلغ سعرها 105 آلاف دولار.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع إطلالة ياسمين الأنيقة، وإن كان العديد منهم علقوا على أسعار ملابسها وإكسسواراتها وساعة يدها، وانقسمت التعليقات بين من انتقد الأمر، متسائلاً عن مصدر أموالها ومن تغزل بأناقتها وجمالها.