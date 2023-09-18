انت الان تتابع خبر وزير الكهرباء يكشف للسومرية عن اتفاقات إستراتيجية تتعلق باستثمار الغاز وانشاء محطات انتاج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال فاضل في حديث لـ الخليج 365، إن "وزارة الكهرباء أعطت أولوية كبيرة للاعتماد على مشاريع إستراتيجية مصدرها الغاز الوطني".

وتابع، "مضينا باتجاه مشاريع الدورات المركبة بقيمة 4 الاف ميكا واط بدون وقود، وانجزنا ما هو متعلق بالوزارة خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الحكومة"، مضيفا: "وقعنا عقود الكهرباء وفق البرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".



وأضاف: "نجحنا في المباشرة وتوقيع ثلاثة عقود لمشاريع الطاقات الشمسية، بمجموع 2400 ميكا واط، لإضافة طاقة دون الاعتماد على الغاز المستورد".

وأشار وزير الكهرباء الى، "المضي بجولة التراخيص الخامسة للمرحلة الأولى، ونحن في طور اعداد المرحلة الثانية، والبدء بجولة التراخيص السادسة والتي ستركز على استثمار الغاز المصاحب".

وأكد "البدء باتفاقات إستراتيجية مع شركتي (جي أي) و (سمينز) تتعلق باستثمار الغاز وانشاء محطات انتاج في محافظة البصرة"، مشيرا الى أن "هذه المشاريع ستسهم في زيادة الإنتاج".

ولفت فاضل الى أن "البرنامج الحكومي شمل أربع محطات إستراتيجية تتعلق باستخدام المحطات الحرارية والتي تعتمد على الوقود العراقي وأدرج في ثلاث محطات بمحافظات نينوى والديوانية والانبار والبصرة".

وفي وقت سابق، من صباح اليوم الاثنين، استضافت لجنة التخطيط الاستراتيجي برئاسة النائبة ليلى التميمي وزير الكهرباء زياد علي فاضل لمناقشة المنهاج الحكومي لعمل الوزارة.