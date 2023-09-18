انت الان تتابع خبر تخطى زيدان.. انشلوتي يحطم رقماً قياسياً ويحقق 173 انتصاراً مع مدريد والان مع التفاصيل

وبهذا الفوز، فإن المدرب الإيطالي قد وصل إلى انتصاره رقم 173 في مسيرته مع الميرينجي كمدرب بجميع المسابقات.

وهو ما جعله يتخطى المدرب الفرنسي السابق للنادي، زين الدين زيدان، بعدما في قائمة الأكثر فوزًا بالمباريات مع ريال مدريد كمدرب.

لكنه جاء ثانيًا خلف المدرب الأسطوري الأسبق لريال مدريد، يجيل مونيوز، الذي يبتعد في صدارة القائمة بـ 357 فوزًا في مسيرته التدريبية مع الميرينجي.

متى تولى أنشيلوتي تدريب ريال مدريد؟

الجدير بالذكر، أن أنشيلوتي يتولى تدريب النادي الملكي للمرة الثانية، حيث أنه كانت قد تولى تدريب الفريق في الحقبة الأولى بداية من 2013 وحتى 2015.

قبل أن يعود مرة أخرى لتولى منصب المدير الفني للميرينجي في عام 2021 خلفًا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.