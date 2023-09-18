انت الان تتابع خبر "حلو هالشعور".. رحمة رياض تغني احتفالاً بموريكس نجمة الغناء العربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رحمة عبرت عن سعادتها الكبيرة في جائزة الموريكس دور كنجمة الغناء العربي، وخاصة أنها تكرم للمرة الرابعة، وخلال حصولها على الجائزة وعدت الجمهور أن القادم سوف يكون أجمل، وبعدها غنت أغنيتها الجديدة "حلو هالشعور".

حصدت أغنية رحمة الجديدة "حلو هالشعور" أكثر من نصف مليون مشاهدة على قناتها الخاصة في يوتيوب خلال يومين فقط على إطلاقها.

تأتي الأغنية ضمن ألبوم "أنا اليوم" وهي الأغنية الثالثة فيه، وهي من كلمات محمد الجبوري، الحان علي صابر.

رحمة شاركت مقطع من الأغنية على إنستغرام، وعلقت "خلونا ننطي حب لبعض ونفصل من ضجة العالم ونعيش حلو هالشعور، متوفرة الآن عبرّ يوتيوب وكل منصات الموسيقى أتمنى تحبوها ومنتظرة آرائكم".

