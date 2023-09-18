انت الان تتابع خبر البرلمان يسعى لتشريع قوانين تسند حملة هيئة النزاهة الاتحادية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - من اين لك هذا؟ سؤال استباقي ستطرحه هيئة النزاهة امام من يستغل المال العام للتأثير على خيارات الناخبين في الانتخابات المحلية المقبلة، في خطوة حظيت بدعم المشرعين للحد من ظاهرة الفساد .

ومع دعم البرلمان لهذه الحملة، تستعد لجنة النزاهة النيابية لتشريع قوانين تسند اجراءات محاربة الفساد وتكون شاملة لوضع كبار السراق امام طائلة القانون .



