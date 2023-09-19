انت الان تتابع خبر كركوك.. الاعدام بحق ارهابي عن جريمة قتل واعتقال عدد من المواطنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الارهابي انتمى الى المجاميع الارهابية وعمل بصفة قيادي مسؤول ما يعرف بـ(الحسبة) و(الامنية) وكذلك المشاركة في اعتقال وقتل عدد من المواطنين".



وأضاف أن "الارهابي قام بتفجير دار أحد المواطنين وجلد اخر (اربعون جلدة) لكونه كان يدخن السكائر"، لافتا إلى أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية/1و3و5و7 و8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

