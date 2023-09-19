اخبار العالم / اخبار العراق

تحديد موعد انعقاد جلسة البرلمان الـ 16 من الفصل التشريعي الثاني

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تحديد موعد انعقاد جلسة البرلمان الـ 16 من الفصل التشريعي الثاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "جلسة مجلس النواب المقبلة (الـ 16 من الـــدورة الانتخابية الخامسة في السنـة التشريعية الثانية - الفصـــل التشريعـــي الثاني) ستنعقد يوم الخميس الموافق 21 أيلول/سبتمبر 2023 الساعة الواحدة بعد الظهر".

يشار الى ان مجلس النواب عقد أمس الاثنين، جلسته الـ 15 من الـــدورة الانتخابية الخامسة في السنـة التشريعية الثانية - الفصـــل التشريعـــي الثاني، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

قد تقرأ أيضا