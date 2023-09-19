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في نشرة السومرية.. نواب الوسط والجنوب يعترضون على اقراض كردستان ويطالبون بالانصاف

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بغداد - ياسين صفوان - = مع انطلاق اجتماع الجمعية العمومية.. غوتيريش يدعو لإصلاح مجلس الأمن وإعادة تنظيم الهيكل المالي الدولي.

= العراق يدين العدوان التركي المتكرر على أراضيه.. ويعلن إخلاء مقرات المعارضة الايرانية بشكل نهائي.


= نواب الوسط والجنوب يعترضون على قرار اقراض الاقليم.. ويطالبون بانصاف محافظاتهم.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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