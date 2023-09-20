انت الان تتابع خبر السودان.. كشف حقيقة هجوم مسيرات أوكرانية قرب الخرطوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي تقرير نشرته شبكة "سي إن إن"، الأربعاء، فإن الأجهزة الخاصة الأوكرانية من المحتمل أن تكون وراء سلسلة من الهجمات التي استهدفت قوات الدعم السريع بالسودان، وذلك ردا على ما قالت إنه بسبب الدعم الذي تلقاه قوات الدعم السريع من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية.ونفى مستشار قوات الدعم السريع صحة ما نشرته الشبكة الإخبارية الأميركية.

ونقلت الشبكة الأميركية عن مصدر عسكري أوكراني قوله إن تلك الهجمات ليست من عمل الجيش السوداني، مرجحا أن تكون القوات الأوكرانية الخاصة تقف وراء هذه الهجمات.

كما نقلت "سي إن إن" عن خبراء قولهم إن التكتيكات العسكرية المستخدَمة في تلك الهجمات، ومن أبرزها انقضاض الطائرات المسيرة على أهدافها على نحو مباشر وسريع، غير مألوفة في السودان وأفريقيا بشكل عام.

وظهرت وحدات من مجموعة فاغنر الروسية للمرة في السودان عام 2017 إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

