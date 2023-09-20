انت الان تتابع خبر بالأنبار وكركوك.. ضبط متهمين بالتزوير وجباية مبالغ أكثر من المقرر قانوناً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة، ورد لـ الخليج 365، أنَّ "ملاكاتها في مكتب تحقيق الأنبار تمكَّنت من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي التحقيق المُختصّ وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) بحق ثلاثةٍ من مُوظَّفي دائرة صحَّة الأنبار المُتَّهمين بالقيام بتسلُّم مبالغ ماليَّةٍ من المُواطنين؛ لقاء إنجاز تقارير طبيَّةٍ غير أصوليَّةٍ "مُزوَّرةٍ"؛ لغرض ربطها في معاملات تعويضات ضحايا الإرهاب والعمليَّات العسكريَّة التي تشمل الشهداء والمصابين من جرَّاء تلك العمليَّات".وأضافت أنَّ "فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك قام بالتحرّي والتدقيق الأصولي لمحطات وساحات بيع مادة "النفط الأبيض" المُجهَّز من شركة توزيع المنتجات النفطيَّة لتلك المحطات والساحات؛ لغرض بيعها للمواطنين، بواقع ( 100) لتر لكل عائلةٍ بسعر (15) ألف دينار".

ولفتت إلى أنَّ "أعمال التحرّي التي قام بها الفريق قادت إلى ضبط مسؤول ساحةٍ لبيع الغاز والنفط، إثر قيامه بجباية مبالغ ماليَّةٍ من المواطنين عن بيع " النفط الأبيض" أكثر من المُقرَّر قانوناً، وتمَّ عرضه على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بقضايا النزاهة الذي قرَّر توقيفه؛ استناداً إلى أحكام المادة (319) من قانون العقوبات".

