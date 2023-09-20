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إصابة في الركبة تنهي موسم أحد نجوم توتنهام

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بغداد - ياسين صفوان - وقال توتنهام في بيان "تعرض إيفان بيريتيشيتش لإصابة بالغة في أربطة الركبة من دون التحام خلال حصة تدريبية وسيخضع لعملية جراحية".

وتابع "سيتولى الجهاز الطبي في النادي مراقبة الحالة الصحية للاعب خلال فترة التعافي ومن المتوقع أن يغيب عما تبقى من الموسم".


وشارك الجناح الكرواتي (34 عاما) بديلا في مباريات فريقه الخمس في الممتاز هذا الموسم.

ويحتل توتنهام المركز الثاني في الدوري المحلي بعد أن حقق الفريق بإشراف مدربه الجديد الأسترالي أنجه بوستيكوغلو أربعة انتصارات مقابل تعادل واحد منذ مطلع الموسم الحالي.

يذكر أن عقد بيريتشيتش مع توتنهام ينتهي في 30 يونيو عام 2024.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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