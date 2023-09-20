انت الان تتابع خبر إصابة في الركبة تنهي موسم أحد نجوم توتنهام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال توتنهام في بيان "تعرض إيفان بيريتيشيتش لإصابة بالغة في أربطة الركبة من دون التحام خلال حصة تدريبية وسيخضع لعملية جراحية".

وتابع "سيتولى الجهاز الطبي في النادي مراقبة الحالة الصحية للاعب خلال فترة التعافي ومن المتوقع أن يغيب عما تبقى من الموسم".



وشارك الجناح الكرواتي (34 عاما) بديلا في مباريات فريقه الخمس في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويحتل توتنهام المركز الثاني في الدوري المحلي بعد أن حقق الفريق بإشراف مدربه الجديد الأسترالي أنجه بوستيكوغلو أربعة انتصارات مقابل تعادل واحد منذ مطلع الموسم الحالي.

يذكر أن عقد بيريتشيتش مع توتنهام ينتهي في 30 يونيو عام 2024.

