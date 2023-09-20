انت الان تتابع خبر تعليق أممي يخص "الوقود الأحفوري": فتح أبواب الجحيم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعد أن أشار إلى درجات "الحرارة الرهيبة" و"الحرائق التاريخية" التي تغذيها انبعاثات غازات الدفيئة، أكد أنه ما زال ممكنا ضمان مستقبل البشرية وأن الوقت لم يفت بعد للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية.وأكد غوتيريش في وقت سابق أن درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير في شهر يوليو تؤشر إلى بدء "عصر الغليان العالمي".

وضربت تداعيات موجة حر، فاقمها الاحترار المناخي العالمي، أجزاء من أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية في شهر يوليو المنصرم، إضافة إلى أن حرائق الغابات أتت على مساحات من كندا وجنوب أوروبا وشمال أفريقيا.

ومع تسجيل نحو 1.2 درجة مئوية من الاحترار المناخي العالمي منذ أواخر القرن الـ19 مدفوعا باحتراق الوقود الأحفوري، باتت موجات الحرارة أكثر سخونة وأطول مدة وأكثر تواترا، فضلا عن تكثف ظواهر الطقس القاسي الأخرى مثل العواصف والفيضانات.