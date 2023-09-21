انت الان تتابع خبر تفاصيل جديدة عن حادثة شارع السناتر في كربلاء.. هل تم القبض على الجناة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعد ورود نداء من السيطرة المركزية بوجود حادث إطلاق نار في شارع السناتر على رجل وابنه، على الفور وجّه قائد شرطة محافظة كربلاء المقدسة بتشكيل فريق عمل من اقسام قيادة شرطة كربلاء لجمع المعلومات والقبض على الجناة".وأضاف: "من خلال جمع المعلومات ومقاطعتها تم التوصل الى الجناة، ومداهمة الأماكن التي يتواجدون فيها والقبض عليهم وبعد مواجهتهم بالأدلة اعترفوا صراحةً قيامهم بعملية إطلاق النار على المصابين".

وأشارت الى "توقيفهم وفق مادة الاتهام لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة واحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".

وكان مصدر أمني، قد أفاد، أمس الأربعاء، بإصابة شخصين من عائلة واحدة بإطلاق نار وسط محافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصاً أقدم على إطلاق نار باتجاه عائلة بعد خلاف سابق في حي الحسين وسط كربلاء".

وأضاف أن "إطلاق النار اصاب الاب والابن وهما في حالة خطرة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.