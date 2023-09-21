انت الان تتابع خبر بينهم امرأتان.. الإطاحة بـ22 ارهابياً ومطلوباً في عدة محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بجهود إستخبارية وميدانية حثيثة، تواصل مفارزنا مطاردة فلول عصابات داعش الإرهابية في عموم البلاد، حيث ألقي القبض على 10 إرهابيين في نينوى بعد استدراجهم من قبل جهازنا".وأضاف، أن " مفارزنا في الأنبار تمكنت من القبض على 7 إرهابيين أحدهم كان عائداً من إحدى دول الجوار".

وأشار البيان الى "تنفيذ مفارز جهاز الأمن مذكرات قبض وفق المادة (٤ إرهاب) على 5 مطلوبين أفضت إلى الإطاحة بهم في ديالى وكركوك وبغداد، بينهم إمرأتان تعملان بنقل الكفالات والبريد والمستلزمات الأخرى ضمن (ولاية العراق - قاطع كركوك)".

وأتم البيان: "جرى تسليم المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

