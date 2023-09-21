انت الان تتابع خبر بديلا لزفيزف.. الاتحاد الجزائري ينتخب رئيسا له والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان صادي، المرشح الوحيد بعد رفض لجنة الترشيحات ملفي عبد الكريم مدوار ومزيان إيغيل.

وحصل صادي وأعضاء مكتبه التنفيذي على 76 صوتا، مقابل 5 أصوات بـ"لا" وامتناع صوت واحد.

وسيترأس صادي، الاتحاد الجزائري في المدة المتبقية من فترة زفيزف، 18 شهرا، والذي استقال في يوليو الماضي، بعد خسارته في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

