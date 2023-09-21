انت الان تتابع خبر الصحة والقضاء يشرفان على اتلاف كميات كبيرة من المخدرات في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه " بإشراف وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبحضور القاضي صهيب دحام المعاضيدي نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ورئيس لجنة إتلاف المواد المخدرة والدكتور احمد عبادي مدير قسم متابعة اعمال الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات في وزارة الصحة وجميع اعضاء اللجنة تم إتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية المضبوطة وفق القانون والمخزونة في دائرة الطب العدلي ببغداد اليوم الخميس 21 أيلول 2023".وبين الدكتور احمد عبادي بحسب البان أنه "تم إتلاف (981,150) قرص من المؤثرات العقلية وأكثر من (20) كيلوغرام من مواد مخدرة مختلفة ومادة الميثادون بحجم (850) سم مكعب والمحفوظة في الغرفة الحصينة في دائرة الطب العدلي ببغداد والتي تم ضبطها وفق محاضر قانونية ".

وذكر القاضي صهيب دحام المعاضيدي: "هذه المرة السابعة خلال الشهرين المنصرمين وعملية الإتلاف تمر بثلاث مراحل الأولى وزن وعد واختبار المواد المخدرة والثانية تحميل ونقل والثالثة حرق وإتلاف المخدرات واختبارها بعد عملية الإتلاف ".

وأضاف المعاضيدي: "بدأت عملية في الساعة الثامنة صباحا الى ما بعد الظهر في محرقة تصل درجة حرارتها الى (1300)درجة مئوية وبعد اكتمال عملية الحرق يتم الاختبار مرة ثانية للتأكد من تلفها بصورة نهائية ".

