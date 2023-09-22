انت الان تتابع خبر روسيا تؤكد التزامها بتعليق التجارب النووية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال فرشينين خلال مؤتمر حول المساعدة في دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ في نيويورك، إن "روسيا أعلنت في بداية التسعينيات تعليقا طوعيا للتجارب النووية، وهي لا تزال ملتزمة به".

واضاف: "نعتزم مواصلة هذا التصرف بشرط أن تتصرف الدول النووية الأخرى بهذا الشكل".



وأشار فرشينين إلى أن "تعليق التجارب النووية لا يمكن أن يكون "بديلا عن المهمة الرئيسية وهي دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ"، مضيفا أن "إجراءات أحادية الجانب لا يمكن أن تستبدل الالتزامات الدولية بموجب المعاهدة".

وأكد أن "الولايات المتحدة ليس لها حق أخلاقي في مناقشة التزام روسيا بتعليق التجارب النووية ما لم تصادق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية"، مشيرا إلى أن "واشنطن تحاول إلقاء اللوم على الدول الأخرى، بما فيها روسيا، بدلا من إعادة النظر في قرارها عدم المصادقة على المعاهدة الذي اتخذته في 2018".

