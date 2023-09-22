انت الان تتابع خبر وفاة أحد أشهر الجراحين العراقيين في الأردن والان مع التفاصيل
معلومات عن الدكتور مزهر الراوي:
مواليد بغداد سنة 1/7/1938
تخرج من كلية الطب الطبية العراقية عام 20/6/1963.
محلة الاقامه الاولية عام 1960 في بغداد الشيوخ الاعظمية.
منح اجازة التسجيل بالرقم1970 لسنة 1963 اول تعين له.
في مستشفى الديوانية سنة 4/5/1964 ثم في عام 13/1/1965.
طبيب مقيم في في مستشفى الجمهوري بالديوانية ثم الى مستشفى
عنة عام 9/6/1965 ومن ثم الى مستشفى الحبانية لواء الرمادي وعلى
حسابة الخاص - في 24/4/ 1967 عمل طبيب الانف والاذن والحنجرة
في مستشفى الحبانية ثم الى الجمهوري وعام 23/3/1968 طبيب الانف
والاذن والحنجرة في الفلوجة لغاية 1970 - منح اجازة دراسية الى المملكة
المتحدة لتخصص في موضوع الانف والاذن والحنجرة ولمدة سنة ونصف
في حينها كان عملة في مؤوسسة مدينة الطب عام28/10/1970 -عاد الى
العراق بعد ان نال شهادة الدبلوم العالي عام 1975 شهادة الزمالة الملكية البريطانية وليعمل في مستشفى اليرموك.
زميل. كلية الجراحيين البريطانية .