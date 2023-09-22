اخبار العالم / اخبار العراق

القبض على اثنين من المروجين "لنظام البعث" في الموصل (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

انت الان تتابع خبر القبض على اثنين من المروجين "لنظام البعث" في الموصل (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الأمنية في نينوى القت القبض على اثنين من مروجي "نظام البعث" مع صاحب مطبعة في مدينة الموصل".

وكانت الفترة الأخيرة شهدت ترويجا "لنظام البعث" في بغداد وعدة محافظات، وسط متابعة امنية مكثفة للمروجين وإعلان القبض على عدة اشخاص على خلفية تلك القضية.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا