انت الان تتابع خبر القبض على اثنين من المروجين "لنظام البعث" في الموصل (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الأمنية في نينوى القت القبض على اثنين من مروجي "نظام البعث" مع صاحب مطبعة في مدينة الموصل".

وكانت الفترة الأخيرة شهدت ترويجا "لنظام البعث" في بغداد وعدة محافظات، وسط متابعة امنية مكثفة للمروجين وإعلان القبض على عدة اشخاص على خلفية تلك القضية.

