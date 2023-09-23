انت الان تتابع خبر بضربات جوية.. مقتل متمردين "إسلاميين" في الكونغو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لموسيفيني، فإن هؤلاء المتمردين الذين تم استهدافهم "يتبنون فكر تنظيم داعش".

وورد في بيان مكتب موسيفيني أن مهندس القنابل الأوغندي المدعو ميدي نكالوب الذي يعمل مع "القوات الديمقراطية المتحالفة"، قتل على الأرجح في الضربات الجوية.



وتجدر الإشارة إلى أن بيان مكتب موسيفيني لم يخض في تفاصيل الغارات الجوية التي استهدفت "القوات الديمقراطية المتحالفة" في الـ 16 من سبتمبر.

في يونيو هاجم متمردون يشتبه في انتمائهم إلى "القوات الديمقراطية المتحالفة" مدرسة على الجانب الأوغندي من الحدود، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 41 شخصا قبل الفرار عبر الحدود التي يسهل اختراقها.

