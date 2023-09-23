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تحمل المساعدات.. الصليب الأحمر يرسل أولى قوافله الى "قره باغ"

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت مسؤولة في الصليب الأحمر الدولي في كورنيدزور، إن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبرت ممر لاتشين؛ لتنقل خصوصا سبعين طنًا من المساعدات الإنسانية للسكان".

وكان الانفصاليون الأرمن بدأوا تسليم أسلحتهم، وذلك بعد استسلامهم أمام قوات أذربيجان، الأربعاء، وبدء مفاوضات بين الطرفين برعاية روسية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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