انت الان تتابع خبر أذربيجان تبدأ نزع سلاح قوات "قره باغ" بالتعاون مع روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصرح آنار إيفازوف متحدثا باسم جيش أذربيجان للصحافيين في مدينة شوشا التي تسيطر عليها باكو في الإقليم الانفصالي، "بالتعاون الوثيق مع جنود حفظ السلام الروس، نعمل على نزع سلاح" القوات الانفصالية و"نقدم دعما للمدنيين".ويشكّل جيب ناغورني قره باغ محور نزاع مديد. ألحقت السلطات السوفياتية الإقليم ذا الغالبية الأرمينية بأذربيجان عام 1921.

وخاضت الجمهوريتان السوفيتيتان السابقتان، أذربيجان وأرمينيا، حربين بشأنه، إحداهما بين 1988 و1994 راح ضحيتها 30 ألف قتيل.

وسمحت الهزيمة التي منيت بها باكو ليريفان آنذاك بالسيطرة على المنطقة ومناطق أذربيجانية مجاورة.

وفي خريف العام 2020، اندلعت حرب جديدة أسفرت عن مقتل 6500 شخص خلال ستة أسابيع.