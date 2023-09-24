انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يعلن الانتهاء من إعداد مسودة 3 مشاريع قوانين.. تعرف عليهن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رشيد استقبل في قصر بغداد، رئيس الاتحاد العام للمحامين العرب عبد الحليم علام والوفد المرافق له، وبحضور نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي".وفي مُستهل اللقاء، بارك رئيس الجمهورية "انعقاد اجتماع المكتب الطارئ لاتحاد المحامين العرب في بغداد للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود"، متمنيا للمجتمعين "النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة التي تصب في صالح مسيرة الاتحاد ودوره في ترسيخ العدالة، كما هنأ نقابة المحامين العراقيين في الذكرى التسعين لتأسيسها".

وأكد رشيد "ضرورة المحافظة على ما يشهده العراق اليوم من أمن واستقرار الذي انعكس إيجابا على جلب المستثمرين وتنمية حركة التطور الاقتصادي".

وأشار إلى أن "رئاسة الجمهورية تضطلع اليوم بمهمة إعداد مسودات مشروعات القوانين، حيث انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للمياه، ومشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، ومشروع قانون مجلس الاتحاد، وتعديل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الخاص بالإفراز الزراعي، وتعديل قانون المخدرات وغيرها، ومتابعة قضايا الموقوفين والمعتقلين".

وشدد رئيس الجمهورية، على "أهمية تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين العراق واتحاد المحامين العرب في القضايا القانونية والقضائية وتبادل الخبرات في هذا الجانب"، مشيرا إلى "الدور المهم للمحامين الذين تقع عليهم مسؤوليات قانونية ومجتمعية كبيرة".

من جانبه، أعرب أعضاء وفد اتحاد المحامين العرب، عن "سعادتهم بزيارة بغداد ولقاء فخامة رئيس الجمهورية"، مؤكدين أن "انعقاد اجتماع المكتب الطارئ لاتحاد المحامين العرب في بغداد للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود يؤكد عودة العراق لدوره الطبيعي".