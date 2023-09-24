انت الان تتابع خبر التخطيط النيابية تكشف مخرجات استضافة وزير العدل.. تركزت على هذه الملفات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رئيسة اللجنة، ليلى التميمي، في مؤتمر صحفي حضرها مراسل السومرية، إن "اللجنة ومن خلال متابعة البرنامج الحكومي، قامت باستضافة وزير العدل، خالد شواني، والكادر المتقدم بالوزارة"، مبينة أن "البرنامج الحكومي الخاص بوزارة العدل مضيء ومليء بالكثير من الرؤية التي عكست اهداف الوزارة فيما يخص الجانب الإصلاحي في ملف السجون، وملف مكاتب التسجيل العقاري، وجوانب أخرى عديدة".وأضافت، ان "اللجنة سلطت الضوء على الكثير من المحاور والاسئلة، والتي تم طرحها من أعضاء اللجنة"، لافتة الى أن "الإجابة كانت وافية فيما يخص ملف مكافحة الفساد".

وذكرت التميمي، أن "الملف الأخير مهم جداً، حيث قطعت وزارة العدل فيه، شوطا كبيراً لاسيما بما يخص الأموال المهربة، والكثير من الإجراءات المهمة الأخرى"، مشيرة الى أن "هذا العمل حصل في مدة قصيرة من عمر الحكومة الحالية، الا أن إجراءات الوزارة قوية، وارتقت الى مستوى طموح أعضاء اللجنة".

وتابعت حديثها، قائلة: "نشد على ايدي وزارة العدل بالتقدم في كل الخطوات، التي تم اعتمدها في جميع الجوانب المهمة".

وفي وقت سابق من اليوم، استضافت لجنة التخطيط النيابية، وزير العدل خالد شواني، والكادر المتقدم؛ لمناقشة البرنامج الحكومي الخاص بالوزارة.

وتجري لجنة التخطيط والخدمة الاتحادية، سلسلة من اللقاءات مع جميع الوزراء والمسؤولين بالحكومة الحالية؛ لتقييم أدائهم ورفع توصية بهم الى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.