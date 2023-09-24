انت الان تتابع خبر وزير العدل يكشف للسومرية تفاصيل جديدة تخص اطعام السجناء.. هل عُدل العقد السابق؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشواني، في حديث لـ الخليج 365، إن "ملف اطعام السجناء يعد واحداً من العقود التي تمت مراجعتها استنادا الى قرار مجلس الوزراء بمراجعة العقود التي ابرمت في المرحلة السابقة".

وأضاف: "استطعنا تعديل العقد المبرم، بما يضمن حقوق الدولة، بالإضافة الى حقوق النزلاء من خلال تحسين نوعية الطعام وتقليل الأسعار وتخفيض المدة لأكثر من 50% من المدة الموجودة في العقد".



وأشار وزير العدل، الى "إضافة الشرط الجزائي، وفرض العقوبات والتي تصل الى فسخ العقد في حالة تلكؤ الشركة المسؤولة، أو مخالفتها لبناء العقد؛ بناءً على تقرير مفوضية حقوق الانسان، والادعاء العام، وديوان الرقابة المالية، وتقارير مجلس النواب".

وبين الشواني، أن "الوزارة وفرت للدولة مبالغ مالية، كانت تذهب؛ نتيجة ارتفاع سعر العقد، الا انها ستعود الان لخزينة الدولة"، مبيناً أن "هذا الأمر يعد أحد الإنجازات المتحققة في الوزارة".

وفي وقت سابق من اليوم، استضافت لجنة التخطيط النيابية، وزير العدل خالد شواني، والكادر المتقدم؛ لمناقشة البرنامج الحكومي الخاص بالوزارة.

وقالت رئيسة اللجنة، ليلى التميمي، في مؤتمر صحفي حضرها مراسل السومرية، إن "اللجنة ومن خلال متابعة البرنامج الحكومي، قامت باستضافة وزير العدل، خالد شواني، والكادر المتقدم بالوزارة"، مبينة أن "البرنامج الحكومي الخاص بوزارة العدل مضيء ومليء بالكثير من الرؤية التي عكست اهداف الوزارة فيما يخص الجانب الإصلاحي في ملف السجون، وملف مكاتب التسجيل العقاري، وجوانب أخرى عديدة".

